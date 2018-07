Abendschau-Aktion ein großer Erfolg 4.000 Läufer und Party bei "Lauf 10!" in Wolnzach

Wenn es darum geht, in der ersten Reihe am Start von "Lauf 10!" im Sportstadion von Wolnzach zu stehen, ist vielen kein Weg zu weit. Die Laufstrecke rund um den oberbayerischen Ort ist mittlerweile legendär.

Bilder vom Finallauf

Am Wegesrand haben sich Alphornbläser, Trommler und Cheerleader versammelt. Um die Masse an Läufern nicht während des Laufes verdursten zu lassen, wurden die Sportler an Wasserstationen versorgt. Nach dem Anstieg vorbei an Hopfenplantagen ging es durch den Wald - ein ganz besonderes Erlebnis.

Dabei spüren die Läufer fast ein Schwingen des Waldbodens, als ob er sich mitfreut, dass so viele Menschen so ein Gemeinschaftserlebnis zusammen genießen können und sich dabei gleichzeitig durch Sport fit halten. Wer es geschafft hat das Ziel zu erreichen, der konnte ins Fernsehen kommen, wurde zum Fernsehstar.

Das BR Fernsehen übertrug die Veranstaltung in der Abendschau live. Am Abend wurde mit dem richtigen Groove am Marktplatz in Wolnzach gefeiert.

1:15 min, hier der Schnelldurchlauf

Die Regeln für Lauf 10

"Lauf 10!" ist ein Breitensportgroßereignis für erfahrene Läufer und für Einsteiger: Rund 200 Vereine bayernweit waren diesmal dabei. Teilnehmen kann man alleine oder in der Gruppe: rund 200 Laufgruppen wurden von Sportvereinen überall in Bayern angeboten - geleitet von geschulten "Lauf 10!"-Trainern.