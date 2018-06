Von Zug erfasst Zwölfjähriger stirbt bei Unfall an Bahnübergang in Traunreut

Tragischer Unfall in Traunreut im Chiemgau: Ein zwölfjähriger Bub ist von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Unglück ereignete sich an einem unbeschrankten Übergang für Fußgänger.

Trauer im Landkreis Traunstein am Chiemsee: Ein Zwölfjähriger Junge ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Traunreut ums Leben gekommen. Der Junge war am Freitagnachmittag mit drei Freunden auf dem Radl unterwegs und fuhr über die lediglich mit einem Umlaufgitter abgesicherten Gleise.

Notbremsung

Der Lokführer warnte ihn noch per Horn, doch der Bub übersah die Regionalbahn, die vom Bahnhof Traunreut kommend in Richtung Hörpolding fuhr. Wie die Polizei mitteilte, habe der Zug trotz Notbremsung den Jungen frontal erfasst und zu Boden geschleudert.

"Er erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen", teilte die Polizei mit. Am Abend sei der Junge in einem Krankenhaus in Traunstein gestorben. Die drei Freunde des Buben bleiben unverletzt.