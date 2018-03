Matratze angezündet? Zeugen belasten Angeklagten um Wohnhausbrand in München nicht weiter

Im Prozess um den Brand in einem Mehrfamilienhaus in München im November 2016, wurden weitere Zeugen gehört. Darunter auch verschiedene Lebensgefährtinnen des Angeklagten, die den Angeklagten als friedfertig beschrieben haben.

Die Ex-Ehefrau, sowie zwei Ex-Freundinnen beschrieben den Angeklagten um den Wohnhausbrand in München als ruhigen, freundlichen und sehr hilfsbereiten Menschen. Auch bei Meinungsverschiedenheiten sei der Angeklagte niemals aggressiv geworden. Der 43-Jährige sei ein kontaktfreudiger Mensch, der sich auch mal mit Obdachlosen unterhalten hätte.

Schlimme hygiensiche Zustände in Wohnhaus

Die zwei Ex-Freundinnen beschrieben die hygienischen Zustände in dem Mehrfamilienhaus als unwürdig und schlimm. So hätten im Treppenhaus immer wieder Möbel gestanden. Auch hätten Bewohner im Treppenhaus geraucht und dort auch auf einer Matratze übernachtet, zudem sei alles vermüllt gewesen. Laut den Ex-Freundinnen soll sich der Angeklagte jedoch niemals über die miserablen Zustände im Haus beschwert, oder mit anderen Hausbewohnern gestritten haben.

Genau das ist aber ein zentraler Vorwurf der Staatsanwaltschaft, wonach der Angeklagte mit anderen Bewohnern gestritten und sich über die Zustände im Haus so geärgert haben soll, dass er sich in der Tatnacht spontan entschlossen hätte, die im Treppenhaus befindliche Matratze anzuzünden. Auch ein anderer Zeuge, der in dem Mehrfamilienhaus einen Laden betreibt, konnte ebenfalls von keinerlei Streitigkeiten des Angeklagten mit anderen Mitbewohnern des Hauses berichten. Dafür erwähnte er eine blutige Auseinandersetzung des im Brand umgekommenen bulgarischstämmigen Vaters mit einem anderen Bulgaren. Die beiden hätten sich um ihren gemeinsamen Arbeitsplatz gestritten.

Tunesier macht widersprüchliche Angaben

Auch der ehemalige Zimmermitbewohner des Angeklagten wurde als Zeuge vernommen. Der Tunesier machte widersprüchliche Angaben. So konnte er nicht genau erklären, ob der Angeklagte andere Mitbewohner vor dem Brand gewarnt habe. Auch widersprach sich der Tunesier, wann und von wem er erfahren habe, dass eine Matratze den Brand verursacht habe. Mal hätte es ihm die Polizei gesagt, mal der Angeklagte. Lediglich die Frage, ob der Angeklagte bulgarisch oder türkisch spreche, wurde von dem Angeklagten mit einem Nein beantwortet.

Genau das ist ein zentraler Punkt im Prozess um den Brand in dem Mehrfamilienhaus. In der Tatnacht gab der Angeklagte an, dass eine Matratze den Brand verursacht habe. Dabei könnte es sich aber um Täterwissen handeln. Als die Polizei ihn fragte, woher er denn das wüsste, sagte der 43-Jährige, er hätte es von den bulgarischen Hausbewohnern erfahren. Auf die Frage der Polizisten, ob er denn bulgarisch oder türkisch spreche, brach der Angeklagte die polizeiliche Vernehmung ab.