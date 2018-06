"World Oceans Day" Auch der Chiemsee hat ein Plastik-Problem

Der World Oceans Day am heutigen Freitag, den 8.6., findet auch am Bayerischen Meer, am Chiemsee, statt. Auf der Fraueninsel dreht sich am Nachmittag alles um die Themen Plastikmüll in Ozeanen und heimischen Gewässern.

Mikroplastik ist ein weltweites Problem. Auch der an sich sehr saubere Chiemsee hat so seine Sorgen damit, sagt Alexandra Nawroth vom Abwasser- und Umweltverband Chiemsee. Eine Studie der Uni Bayreuth, der TU München und dem LfU habe 2017 ergeben, das in allen untersuchten Gewässern eine niedrige bis mittlere Belastung vorhanden sei, auch am Chiemsee, so Nawroth.

Planktonnetz im Chiemsee

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, bietet die Meeresbiologin Julia Hager zum internationalen "World Oceans Day" auf der Fraueninsel im Chiemsee gemeinsam mit dem Abwasser- und Umweltverband Chiemsee ein buntes Programm an. So wird ein professionelles Planktonnetz ausgebracht, das Chiemsee-Plankton und andere Stoffe aus dem See fischt.

Mikroplastik mikroskopiert

Die Wasserproben können dann unter einem Mikroskop begutachtet werden. Zudem werden freiwillige Helfer dabei, weggeworfenen Müll einzusammeln. Für Kinder gibt es Geschichten rund ums Meer und eine Malaktion. Die Aktion findet von 13 bis 17 Uhr an der Südspitze der Fraueninsel statt.

Von der Aktion erhoffen sich die Initiatoren mehr Bewusstsein in Sachen Plastikverzicht und Müllvermeidung.