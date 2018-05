Chancen für ein neues Leben Wie Oberbayern mit Stammzellenspenden gegen Leukämie kämpft

"Das hat natürlich erstmal alles runtergerissen. Da hockst du in dem Bett im Krankenhaus und rufst deinen Chef an, sagst, du bist jetzt auf unbestimmte Zeit krank. Die Freundin auch grade mitten in der Schule, und eigentlich haben wir für so was gar keine Zeit gehabt, eigentlich hast du für sowas nie Zeit."