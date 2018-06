Die "rechte Hand" am Boden Wie Berti Meisinger den Astronauten Gerst betreut

Wenn heute Alexander Gerst ins All fliegt, wird auch in Oberbayern mitgefiebert. Im Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen (Landkreis Starnberg) werden all seine Experimente koordiniert – und zwar von Raumfahrtingenieurin Berti Meisinger.

Berti Meisinger ist die Frau, vor der Alexander Gerst die kommenden Wochen nichts verheimlichen kann. Sie verplant seine Zeit minutiös.

Meisinger weiß alles - von der Fitness bis zu Experimenten

Die bodenständige Raumfahrtingenieurin aus Oberbayern weiß, wann Gerst was für seine Fitness tut und wann er welches Experiment in Schwerelosigkeit durchführt. Sie hört in ihrem Büro stets per Funk, was auf der ISS gerade geschieht und steht immer in Kontakt mit allen.

"Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Wenn ich einen Anruf bekomme und ich sehe eine Nummer von Houston, dann weiß ich schon: Das könnte der Alex sein. Dann ist es natürlich besonders aufregend. Mal schauen, wann er anruft." Berti Meisinger über Alexander Gerst

Mitzittern am Weßlinger See

Alexander Gerst und sie haben schon bei der erste Mission zusammengearbeitet und waren ein super Team, sagt Berti Meisinger. Sie sieht die ISS von ihren Wohnort am Weßlinger See aus wie einen Stern blitzen. Und natürlich drückt sie dem "Alex" die Daumen für einen guten Start und eine glückliche Mission.

"Es wird bestimmt gut gehen. Aber ich muss doch ein bisschen mitzittern." Berti Meisinger