Ermittlungen Weitere Festnahmen nach Randalen in Waldkraiburger Flüchtlingsunterkunft

Nach Ausschreitungen in einer Flüchtlingsunterkunft in Waldkraiburg hat es drei weitere Festnahmen gegeben. Den Verdächtigen werde versuchter Totschlag, Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung vorgeworfen, teilte die Polizei mit.

Weitere Festnahmen nach Randalen in einer Flüchtlingsunterkunft in Waldkraiburg: So ermittelte die Polizei einen jungen Mann, der während der Tumulte einen großen Müllbehälter auf Einsatzkräfte geworfen hatte. Einer weiteren festgenommenen Person wird vorgeworfen, einen Tisch auf das Personal der Unterkunft und Polizisten geworfen zu haben.

Eine junge Frau steht in Verdacht, mit einer Schere Richtung Gesicht eines Verantwortlichen der Unterkunft gestochen zu haben. Die drei Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 26 Jahren befinden sich mittlerweile in Polizeigewahrsam, nach einem vierten wird gefahndet. Die Verdächtigen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Bereits seit einigen Tagen befindet sich ein junger Mann in Untersuchungshaft. Mit einem Messer soll er einem Mitbewohner eine Stichverletzung zugefügt haben.

Polizei: Gewalt ist ein "No-Go"

Robert Kopp, Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, betonte in einer Presseerklärung, gewaltsame "Konfliktlösungen" seien ein "No-Go". Um ein Signal zu senden, werde mit entsprechendem Hochdruck ermittelt, um Aggressoren und Aufwiegler zu überführen.

Söder und Herrmann in Waldkraiburg

Am Samstag hatten Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) die Unterkunft besucht. Söder forderte nach dem Informationsbesuch in der Einrichtung eine "grundlegende Asylwende" in Deutschland.

Streit über Kühlschränke

Am vergangenen Mittwoch war es in der Flüchtlingsunterkunft zu Ausschreitungen gekommen. Auslöser der Eskalation war vermutlich, dass die Regierung von Oberbayern Kühlschränke aus der Einrichtung entfernen wollte. Diese sollten aus Brandschutzgründen aus der Erstaufnahmeeinrichtung abgebaut werden.