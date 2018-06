Verdi-Aufruf für Donnerstag Warnstreiks bei Münchner Bus, Tram und U-Bahn

Ein Nahverkehrsstreik bei den städtischen Verkehrsmitteln in München droht morgen den Berufsverkehr in München massiv zu behindern.

Ein Sprecher des Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass die Gewerkschaft verdi sowohl die Beschäftigten des Fahrdienstes, also die etwa 1.800 Fahrer von U-Bahnen, Bussen und Tram, zum Streik aufgerufen hat, sowie die Beschäftigten von Werkstätten und Verwaltung. Fahrer sollen zwischen 4 Uhr in der Früh die Arbeit niederlegen, Werkstattbeschäftigte von 8 Uhr bis 10 Uhr. Heute wurde bereits in anderen Teilen Bayerns, in Regensburg und Augsburg gestreikt.

Massive Behinderungen erwartet

Der Warnstreik wird zu massiven Behinderungen in der Hauptverkehrszeit führen und zehntausende Schüler und Berufstätige treffen.

Laut MVG bleibt die U-Bahn geschlossen, weil kein geregelter Betrieb zu gewährleisten ist. Busse und Trambahnen werden eingeschränkt zur Verfügung stehen. Es ist aber in keiner Weise absehbar, wie viele Mitarbeiter wann und wo zum Dienst erscheinen. Auch eine ausreichende Besetzung der Leitstelle ist sei ungewiss. Sollten ausreichend Fahrer zum Dienst erscheinen, will die MVG den Betrieb früher wieder aufnehmen. So hofft man bei der Trambahn die Linie 19 (Pasing – Innenstadt – Berg am Laim Bf.) und die Linie 20 (Stachus – Moosach) betreiben zu können. Weil im Busbereich etwa zur Hälfte Privatunternehmen beschäftigt sind, die an den Tarifverhandlungen nicht beteiligt sind, rechnet die MVG damit, dass es auf einzelnen Buslinien vor allem in den äußeren Stadtvierteln Münchens einen eingeschränkten Betrieb mit unregelmäßigen Takten geben wird.

Auch Nicht-Betroffene sollen streiken

Es geht um die Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag im Bayerischen Nahverkehr TV-N. In München ist nur die Hälfte der Fahrer in diesem Tarifvertrag, die andere Hälfte ist von den Tarifverhandlungen nicht direkt betroffen. Diese Mitarbeiter sind zu einem Solidaritätsstreik aufgerufen.

Kein Streik bei der S-Bahn

Dafür habe die MVG keinerlei Verständnis, das werde die Münchner hart treffen, insbesondere auch die Schüler, so der Sprecher. Dagegen vorgehen kann die MVG allerdings nicht, da die Maßnahme rechtlich zulässig ist. Bis zum Mittag, will die Münchner Verkehrsgesellschaft über Ersatzfahrmöglichkeiten informieren. Die S-Bahn wird nicht bestreikt.

Verhandlungen am Freitag

Am Freitag wird in Nürnberg weiterverhandelt über die Einkommen von rund 6.300 Beschäftigten in Bayern. Die Arbeitgeber bieten die Übernahme des Abschlusses im öffentlichen Dienst im Volumen von 7,5 Prozent für 30 Monate an. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund wollen darüber hinaus bessere Konditionen zum Beispiel für Schichtarbeiter durchsetzen.