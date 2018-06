Bergunfall im Wettersteingebirge Wanderin aus dem Raum München in Tirol tödlich verunglückt

Eine Frau aus dem Raum München ist beim Wandern in Tirol am Samstag tödlich verunglückt. Die 32-Jährige stürzte nach Angaben der Polizei über steiles, felsiges Gelände 60 Meter in die Tiefe.