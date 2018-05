Suchaktion im Graswangtal Wanderer vermisst in den Ammergauer Alpen

In den Bergen rund um das Graswangtal wird derzeit mit einem Großaufgebot von Rettungskräften nach einem vermissten Wanderer gesucht. Es handelt sich um den 48-jährigen Stefan Baumann aus Weilheim.

Wie die Polizei mitteilte, kam das letzte Lebenszeichen von dem Mann am 18. Mai. Die Suchaktion startete in der Nacht, rund 80 Rettungkräfte sind im Einsatz. Der Weilheimer Stefan Baumann hat sich nach Angaben von Angehörigen immer wieder auf Tagestouren im Ammergebirge begeben. Sein Auto wurde am Montag auf einem Parkplatz zwischen Graswang und Linderhof gefunden.

Suchaktion bis zum Abend erfolglos

Die Suchaktion von Polizeibeamten der Alpinen Einsatzgruppe, mit Alpin- und Suchhunden und der Bergwacht aus den umliegenden Orten, BRK Kräften und weiteren Hunden war bis zum Abend erfolglos. Die Suchmannschaft wurde auch von Hubschraubern unterstützt.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mitthilfe.