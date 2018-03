Millionenschwerer Technologiepark bei Audi VW gibt grünes Licht für IN-Campus in Ingolstadt

VVW gibt grünes Licht für den millionenschweren Technologiepark IN-Campus am Audi-Standort Ingolstadt. Das hat Audi-Beschaffungs-Vorstand Bernd Martens auf der Jahrespressekonferenz in Ingolstadt bestätigt.

Das exakte Investitionsvolumen in den Technologiepark IN-Campus am Audi-Standort Ingolstadt ist bereits durchgesickert: 450 Millionen will der Autobauer VW in den ersten Bauabschnitt stecken.

Bekenntnis von VW zum Audi-Standort Ingolstadt

Diese Summe wurde im Verwaltungsrat der stadteigenen Wirtschaftsfördergesellschaft IFG, die den Bau des IN-Campus abwickeln wird, genannt. Stadtsprecher Michael Klarner will diese Zahl noch nicht bestätigen. Er lässt sich jedoch mit den Worten zitieren, dass im Rathaus in Ingolstadt "riesengroße Erleichterung" über das Bekenntnis des Autobauers zum Standort Ingolstadt herrsche. Denn das seit Jahren geplante Projekt hat Audi im Zuge der Diesel-Krise auf Eis gelegt.

Auf einer Industriebrache im Norden der Stadt direkt an der Autobahn will Audi in Kooperation mit selbständigen Software-Entwicklern und Ingenieurbüros die Zukunftstechnologien vorantreiben. Ob Audi-Chef Rupert Stadler sich bei der heutigen Jahrespressekonferenz in Ingolstadt zu dem Thema äußern wird, wird mit Spannung erwartet.