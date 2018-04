Brennende Reifen hatten für starken Rauch gesorgt Vier Millionen Euro Schaden bei Brand einer Entsorgungsfirma in Feldkirchen

Bei einem Brand bei einer Entsorgungsfirma in Feldkirchen im Landkreis München ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer war am Samstag gegen 18.30 Uhr aufgrund einer starken Rauchentwicklung bemerkt worden.

Von: Peter Kveton