Er untersuchte, was dem Menschen angeboren ist Verhaltensforscher Irenäus-Eibl-Eibesfeldt ist tot

Über Jahrzehnte hat Irenäus Eibl-Eibesfeldt Verhalten erforscht, erst beim Tier und dann beim Menschen. Der Schüler des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz hat die Humanethologie als eigene Disziplin begründet. Gestern ist er nach Angaben aus seinem engen Familien- und Freundeskreis nach kurzer Krankheit gestorben. Am 15. Juni wäre er 90 Jahre alt geworden.

Eibl-Eibesfeldt verfasste mehr als 600 Publikationen

Bis ins hohe Alter widmete Eibl-Eibesfeldt sich der Forschung. Bis 2006 reiste er zu den Buschleuten im südafrikanischen Botsuana, deren Lebensweise sich dramatisch verändert. Und 2010 ging es einmal mehr auf die Galápagos-Inseln, wo vor rund 60 Jahren seine Forscher-Karriere begann. Zuletzt arbeitete der gebürtige Wiener, der mit seiner Frau Eleonore am Starnberger See lebte, Material aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit auf. Weit über 600 Publikationen hat Eibl-Eibesfeldt im Laufe seines Lebens veröffentlicht, darunter mehr als 20 Bücher, die in viele Sprachen übersetzt wurden - sogar ins Koreanische.

"Nie mit dem Strom geschwommen"

Auch wenn seine Thesen nicht immer Zustimmung fanden, gelten seine Werke als "Bibel" der Verhaltensforschung. Der Mediziner und Humanethologe Wulf Schiefenhövel, der die Arbeit Eibl-Eibesfeldts in Seewiesen am heutigen Max-Planck-Institut für Ornithologie weiterführt, würdigte ihn als "einen Mann, der nie mit dem Strom geschwommen ist. Er hat tief wissenschaftlich gegraben, um zu verstehen, was wir Menschen eigentlich sind."

Galapagos als Meilenstein

1954 reiste er als 26-Jähriger erstmals gemeinsam mit dem Meeresbiologen Hans Hass zu den Inseln. Er erforschte die drachenartigen Meerechsen, die Elefantenschildkröten und flugunfähige Kormorane. Er entdeckte hier, wie Schildkröten sich von Grundfinken nach Zecken absuchen lassen und beschrieb diese Symbiose als Erster. Und er beobachtete, dass Meerechsen zum Tauchen Steinchen schlucken, sich an Land mit der Zunge orientieren und Wassernebel aus der Nase sprühen.

"Die starken Eindrücke, die ich auf dieser Reise empfing, prägten meine Liebe zu ihrer Lebenswelt, um deren Schutz ich mich in der Folge auch bemühte." Irenäus Eibl-Eibesfeldt in seinem Buch 'Galapagos'

Lange bevor Arten- und Naturschutz in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, sah der Verhaltensforscher das Paradies in Gefahr und wandte sich an die UNESCO. Die schickte ihn auf eine Expedition. Dank seiner Erkenntnisse wurden die Inseln unter Schutz gestellt und eine Forschungsstation eingerichtet.

Begründer der Humanethologie

Mit seinem Werk "Grundriss der Vergleichenden Verhaltensforschung" schrieb Eibl-Eibesfeldt 1967 das erste Lehrbuch zur Ethologie. Von nun an widmete er sich vor allem der Untersuchung des menschlichen Verhaltens. 1984 begründete er die Humanethologie. Einer seiner Forschungsschwerpunkte dabei: Welche Verhaltensmuster sind dem Menschen angeboren und welche sind kulturell bedingt? Um das herauszufinden, reiste er zu Urvölkern in Südamerika, Afrika und Neuguinea und filmte die Rituale und den Alltag der Menschen.

Immer wieder reiste er zu Volksgruppen, die noch leben wie ihre Vorfahren: den Yanomami in Südamerika, den Himba und Buschleuten im westlichen Afrika, den Eipo und Trobriandern in Neuguinea. Rund 350 Kilometer Film brachte er mit heim. Inzwischen liegt das Material digitalisiert am Frankfurter Senckenberg-Museum vor - ein wissenschaftlicher Schatz. Ein Antrag auf das Weltdokumentenerbe der UNESCO "Memory of the World" ist nach Angaben seiner Mitarbeiter in Vorbereitung. Eibl-Eibesfeldt beobachtete die Menschen wie zuvor die Tiere: Nichts war gestellt. Er wartete mit der Kamera, bis sie taten, was er dokumentieren wollte, den menschlichen Alltag, wie sich Menschen begrüßen, für ein Fest schmücken, ein Kind füttern.

Herbe Kritik an seiner "Fremdenscheu"-Theorie

Stark kritisiert wurde Eibl-Eibesfeldt für seine Überzeugung, es gebe eine angeborene Fremdenscheu. Daraus leitete er ab, dass Zuwanderung begrenzt werden müsse. Dies brachte ihm den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit ein. Eibl-Eibesfeldt verteidigte seine These. Für ihn ist jeder Mensch gegenüber dem Fremden scheu, vollkommen unabhängig von seiner Kultur. Fremdenhass sei dagegen anerzogen. Und das müsse man wissen, um die Gründe für ein fremdenfeindliches Verhalten zu verstehen.

Eibl-Eibesfeldt ging davon aus, dass der Mensch sich in einer angeborenen Ambivalenz zwischen prosozialem, freundlichem und dominantem, aggressivem Verhalten bewegt. Das erste sei evolutiv entstanden aus der Brutpflege, das zweite aus der Notwendigkeit der Verteidigung, etwa gegen andere Gruppen.

Eibl-Eibesfeldt wandte sich hier aber auch gegen "Beifall von der falschen Seite". Um Gefahren zu begegnen, müsse man die Gründe für Verhalten verstehen. "Fremdenscheu hat kulturunabhängig jeder - zu Fremdenhass wird erzogen", sagte er vor einigen Jahren. "Die Fähigkeit zum Brückenschlag ist uns gegeben, man muss sie aber fördern." Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Wissenschaftler, der bis 1996 an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrte, setzte sich stets für ethnische Vielfalt und den Schutz bedrohter Kulturen ein. Sein Credo: "Wer seine Wurzeln verliert, kann nicht gedeihen."

Weltsprache Kunst

So wie Eibl-Ebesfeldt erforschte, ob es eine universelle menschliche Sprache der Gesten und der Mimik gibt, so interessierte ihn auch Kunst und Kultur als elementarer Ausdruck des Menschen. Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin und Kollegin Christa Sütterlin verfasste er ein Buch zur Natur- und Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation. Darin verwiesen die beiden auf grundlegende, abstrakte Ähnlichkeiten in der Kunst, zum Beispiel bei der Darstellung einer Frau in bronzezeitlichen Felsmalereien, in einer Zeichnung heutiger Ureinwohner West-Neuguineas und einer "Figure" des spanischen Malers Joan Miró.

"Stadtethologie"

Ein weiteres Thema im Repertoire des Forschers: die "Stadtethologie". Dabei geht es ihm um das Verhalten des Menschen in der Stadt: Was passiert mit dem Menschen, der von seinen Verhaltensmustern aus auf ein Leben in der Gruppe ausgerichtet ist, in einer anonymen Stadtgesellschaft? Schon zu seinem 85. Geburtstag war sein größter Wunsch: "Dass mein Fach weiter gepflegt wird".

Irenäus Eibl-Eibesfeld - Wichtige Etappen seines Forscherlebens

- Geboren: 15. Juni 1928 in Wien.

- Student und Dissertation bei Konrad Lorenz.

- 1953 und 1957 mit Hans Hass auf Reisen in die Karibik und zu den Galapagosinseln. Auf seine Initiative hin wurden Schutzgebiete und die Charles-Darwin-Forschungsstation dort eingerichtet.

- Reisen nach Afrika, Südamerika und Ostasien zur Erforschung universeller menschlicher Gemeinsamkeiten bei Gefühlen wie Trauer, Erstaunen, Furcht, Freude oder Verlegenheit.

- Ab 1956: tätig am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen (Bayern).

- Ab 1963: Lehrauftrag an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1969 bekommt er dort eine Professur für Zoologie, (1996 emeritiert).

- Ab 1970: Leiter der Arbeitsgruppe für Humanethologie in Seewiesen.

- 1972 gründet er gemeinsam mit weiteren Verhaltensforschern wie Konrad Lorenz, Bernhard Grzimek undr Horst Stern die "Gruppe Ökologie".

- Ab 1975 leitete er die Forschungsstelle für Humanethologie in Seewiesen, aus der 2004 das Max-Planck-Insitut für Ornithologie hervorgegangen ist.