Ist das gesund? Vegane Kita eröffnet in München - Ernährungswissenschaftler sind skeptisch

In der Sendlinger Einrichtung mit dem Namen "Erdlinge e.V." sollen sich Kinder im Alter von anderthalb bis sechs Jahren komplett vegan ernähren. Die Anmeldeliste für den Start im November 2018 ist schon voll. Ernährungswissenschaftler hingegen sind skeptisch.

Anna-Sophie Staudacher ist Mutter einer 17-monatigen Tochter, sie lebt vegan, verzehrt also ausschliesslich pflanzliche Lebensmittel - und ernährt auch ihr Kind so. Als sich Staudacher auf die Suche nach veganen Betreuungseinrichtungen für ihre Tochter gemacht hat, hat sie kaum welche gefunden. Anderen Eltern in ihrem Umkreis ginge es genauso. Daher fassten sie den Plan: Wir schaffen selbst eine vegane Initiative. Im Oktober 2017 trafen sie sich zum ersten Mal. Zwei Monate später gründete die Gruppe den Verein „Erdlinge e.V.“.

"Wir möchten unseren Kindern vermitteln, dass Tiere Lebewesen mit Rechten sind, die geachtet werden sollen. Das ist schwierig, wenn nebenbei in das Wurstbrot gebissen wird." Anna-Sophie Staudacher, Sprecherin der Elterninitiative Erdlinge e.V.

Elterninitiative: Auch nicht Nicht-Veganer dabei

Die Eltern-Initiative hat zwölf Mitglieder – darunter auch Nicht-Veganer. Im Moment läuft der Antrag für die baulichen Änderungen der Räume in der Münchner Brudermühlstraße. Für Miete, Umbau und Einrichtung benötigen die Eltern etwa 11.000 Euro, die sie unter anderem mit einer Online-Spendenaktion zu sammeln versuchen. Im November soll die Kita ihren Betrieb aufnehmen.

Vegane Ernährung bei Kleinkindern - Wissenschaftler sind skeptisch

Vegane Ernährung für Kleinkinder? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ist skeptisch. Aktuell gäbe es noch nicht genügend ausssagekräftige Studien. Bis dahin empfiehlt die DGE keine vegane Ernährung für Kleinkinder.

"Hauptgrund ist, dass Vitamin B12 über vegane Ernährung nur sehr sehr schwer gedeckt werden kann. Und es gibt noch weitere kritische Nährstoffe auf die zu achten ist. Wenn Kinder und Jugendliche in der Wachstumsphase vegan ernährt werden sollen, setzt es voraus, dass man sich im Rahmen der Ernährung schon sehr gut auskennen sollte." Sonja Fahmy, Ernährungswissenschaftlerin DGE

Die gleiche Meinung vertritt das Kompetenzzentrum für Ernährung in Bayern (KERN).

"Aufgrund des höheren Nährstoffbedarfs von Kindern und Jugendlichen empfehlen wir keine vegane Ernährung, sondern eine abwechslungsreiche Kost, die auch Milchprodukte beinhaltet." Rosina Püttmann, Ernährungswissenschaftlerin KERN

Weniger skeptisch sind die Ernährungswissenschaftler gegenüber vegetarischer Kost- sie eigne sich auch für Kleinkinder. Im März 2018 hat die DGE Kriterien für vegetarische Menüs in Gemeinschaftsverpflegungen wie Kitas entwickelt.

Gut geplante vegane Ernährung

Anna-Sophie Staudacher von der Elterninitiative ist überzeugt: mit gut geplanter veganer Ernährung fehlt es ihrer Tochter an nichts. Sie gibt ihrer Tochter Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel und versucht mit Hirse und Haferflocken ausreichend pflanzliche Eisenquellen zu bieten.

"Aus unserer persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass vegane Ernährung für unsere Tochter gut funktioniert. Sie hat ordentliche Eisen- und B12-Werte und ist motorisch gut entwickelt. Unsere Kinderärztin ist jedes Mal hin und weg." Anna-Sophie Staudacher, Sprecherin der Elterninitiative Erdlinge e.V.

Alle Kita-Plätze bereits vergeben

In Sendling gibt es genügend Eltern, die vegane Kost für ihre Kinder gutheißen. Schon zehn Tage nach dem Anmeldestart für die Kita "Erdlinge e.V." waren die angebotenen Plätze vergeben. Momentan würden sich täglich neue Interessierte melden, sagt Staudacher. Beim Personal hingegen sieht die Lage anders aus. Die Initiative sucht noch sowohl ErzieherInnen als auch KinderpflegerInnen.