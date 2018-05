Nach drei Toten in der Dachauer Straße Urteil im Mordprozess um tödlichen Brand erwartet

Im Mordprozess um einen tödlichen Brand in München soll heute das Urteil fallen. Ein 43-Jähriger soll im November 2016 in einem Mietshaus an der Dachauer Straße Feuer gelegt und einen Familienvater und seine beiden Töchter umgebracht haben.

Von: Birgit Grundner