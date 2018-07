Landgericht Traunstein Urteil im Doppelmord-Prozess von Traunreut erwartet

Vor dem Landgericht Traunstein wird am Vormittag das Urteil in einem Aufsehen erregenden Mordprozess erwartet. Der 63-jährige Angeklagte soll in einer Kneipe zwei Männer erschossen und zwei Frauen schwer verletzt haben.

Ein 63-Jähriger aus Traunreut soll im vergangenen Herbst in einem Pub in Traunreut auf vier Personen geschossen haben. Zwei von ihnen traf er laut Anklage tödlich. Heute könnte im Prozess das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Verteidiger plädiert dafür, den Angeklagten nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen Totschlags zu verurteilen.

Angeklagter sagt, er erinnere sich nicht

Der 63-Jährige selbst gab im Prozess an, er könne sich nicht an die Tat erinnern. Auch in seinem Schlusswort sagte er lediglich, was geschehen sei, tue ihm leid. Er verstehe es nicht.

Täter stürmt Kneipe mit Gewehr

Der Spätaussiedler aus Kasachstan soll in einer Traunreuter Kneipe zuerst mit der Wirtin und anderen Gästen eine mitgebrachte Brotzeit verzehrt haben. Anschließend habe er das Lokal verlassen, sei mit einem Gewehr zurückgekehrt und habe sofort das Feuer eröffnet. Zwei Stammgäste starben, die Wirtin und eine weitere Frau überlebten schwer verletzt. Der 63-Jährige wurde wenig später festgenommen, als er sich am Tatort unter die Schaulustigen gemischt hatte.

Tat-Motiv unklar

Trotz einer aufwendigen Beweisaufnahme blieb im Prozess letztlich unklar, wie genau es zu der Eskalation kommen konnte. Unter anderem gab es widersprüchliche Aussagen, ob ein Streit der Auslöser war.