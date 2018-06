Großeinsatz des BRK Sieben Verletzte bei Motorsportveranstaltung am Königssee

Großeinsatz für das BRK in Schönau am Königssee: Bei einem Unfall während einer Motorsportveranstaltung hat ein Wagen die Begrenzung durchbrochen, Strohballen wurde in eine Zuschauergruppe geschleudert. Sieben Menschen wurden verletzt.

Von: Christine Haberlander