Antrag der CSU Übernimmt die Stadt den Tierfriedhof von Obermenzing?

Die Nachricht, dass der Tierfriedhof "Letzte Ruhe" in Obermenzing schließen soll, hat Ende Mai zahlreiche Tierfreunde erschreckt. Die Angst der Menschen, ihre Haustiere im Stadtgebiet nicht mehr anständig beerdigen zu können, nahm die CSU-Fraktion ziemlich ernst. Sie fordert einen kommunalen Tierfriedhof.

Stadt prüft Antrag der CSU

Ihr Antrag, dass die Stadt selbst die Obermenzinger Einrichtung als Pächter und Betreiber übernehmen soll, liegt seit vergangener Woche bei der Stadtverwaltung. Drei Monate hat die Stadt nun Zeit, den Antrag zu prüfen. Falls die Übernahme in Obermenzing nicht in Frage kommt, will die CSU woanders einen Friedhof für Tiere einrichten.

50.000 Hunde und 100.000 Katzen

In Obermenzing können Tierbesitzer noch bis 2020 ihre Lieblinge bestatten. So lange läuft der Pachtvertrag. Spätestens 2025 soll das Gelände an der A8 wieder als Ackerfläche genutzt werden. Dass die Stadt dann in der Pflicht ist, zeigen laut CSU die Haustierzahlen: Rund 50.000 Hunde und mehr als 100.000 Katzen leben derzeit in der Stadt.