Video-Vernehmung Überlebende des Höfener Doppelmordes kämpft bis heute mit Überfall-Folgen

Das einzige überlebende Opfer beim Doppelmord von Höfen leidet bis heute unter körperlichen und seelischen Folgen des Überfalls. An die Tat selbst habe sie keine Erinnerungen, sagte die 77-Jährige am Dienstag in einer Videovernehmung beim Prozess vor dem Landgericht München II. Die Zeugin wurde aus einem anderen Sitzungssaal zugeschaltet, um ihr eine Konfrontation mit den vier Angeklagten zu ersparen.

Vierer-Bande überfällt Seniorin und deren Freunde

Die Witwe aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war laut Anklage im Februar 2017 von ihrer damaligen Pflegekraft, deren Bruder und deren Sohn sowie einem weiteren Mann überfallen worden. Bei der Tat sollen die vier mutmaßlichen Täter zwei Bekannte der Bewohnerin in deren Anwesen im Ortsteil Höfen der Gemeinde Königsdorf ermordet haben.

Opfer: "Das macht mich fertig"

Besonders belasteten sie starke Schwindelanfälle, unter denen sie vor der Tat nicht gelitten habe, sagte sie. Hinzu kämen psychische Probleme:

"Was die mir angetan haben, das macht mich schon fertig", sagte sie. Sie könne sich lediglich daran erinnern, ihre Bekannten vom Bahnhof in Bad Tölz abgeholt und mit ihnen essen gegangen zu sein. Die nächste Erinnerung sei in einem Krankenhaus.

Angeklagte zuvor als Pflegerin im Haus

Heute habe sie Angst in ihrem Haus und erwäge, in eine betreute Wohngruppe zu ziehen. Die Witwe schilderte, dass ihr die damals als Pflegekraft ihres Mannes eingesetzte Angeklagte nicht sympathisch gewesen sei.

"Sie war nicht so gesprächig, hat kaum etwas erzählt", sagte sie. In der Vernehmung wurde auch bekannt, dass sich einer der Angeklagten aus dem Untersuchungsgefängnis in einem Brief an das Opfer gewandt und entschuldigt hatte.

Angeklagter will Organ oder Blut spenden

Das Schreiben habe bei der Zeugin jedoch Befremden ausgelöst. "Wenn was passiert, wenn ich ein Organ bräuchte oder eine Bluttransfusion, stünde er zur Verfügung", gab sie den Inhalt wieder. Den Angeklagten wird Mord beziehungsweise versuchter Mord, erpresserischer Menschenraub und besonders schwerer Raub vorgeworfen.

Nachts ins Anwesen eingedrungen

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft heckte die 50-jährige Pflegerin mit ihren Angehörigen den Überfall aus. In der Nacht zum 23. Februar 2017 sollen die drei Männer dann in das Anwesen eingedrungen sein. Die Hausbesitzerin hatte Besuch von einer gleichaltrigen Freundin aus dem Raum Frankfurt am Main und von einem Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen.

Opfer zusammengeschlagen und gefesselt

Die Täter sollen die Senioren brutal zusammengeschlagen und die schwer verletzten Opfer eingesperrt oder gefesselt haben. Dann nahmen sie laut Staatsanwaltschaft Gold, Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe mit. Die beiden Bekannten der Witwe starben, sie selbst wurde Tage später schwer verletzt gefunden.