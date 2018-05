München TSV 1860 will in die 3. Fussball-Liga

Der TSV 1860 München will heute (14.00 Uhr) den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt machen. Nach dem 3:2-Erfolg auswärts strebt das Team von Trainer Daniel Bierofka im Grünwalder Stadion in München einen weiteren Sieg an. Es warte allerdings eine Mammutaufgabe auf seine Mannschaft, sagte Bierofka.