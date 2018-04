Ein Jahr nach Spatenstich Trotz Klagen - zweite Münchner Stammstrecke im Zeitplan

Vor knapp einer Woche ist die Widerspruchsfrist abgelaufen und die Vergleiche mit den letzten Klägern gegen die 2. Stammstrecke sind rechtskräftig. Damit kann die Bahn auch im letzten Abschnitt am Orleansplatz beim Münchner Ostbahnhof beginnen, die Baustelle vorzubereiten - mehrere Monate später als geplant. Am Münchner Marienplatz, am Hauptbahnhof und in München-Laim ist die Bahn bereits weiter.

Erkundung des Untergrunds läuft auf Hochtouren

In diesem Jahr geht es mit der Bauvorbereitung weiter. Tiefbohrungen zur Feinerkundung des Untergrunds laufen derzeit am Marienhof hinter dem neuen Rathaus. Hier wird demnächst eine Lärmschutzwand errichtet und anschließend eine 40 Meter tiefe Schlitzwand gebaut zur Stabilisierung der Baustelle des neuen Tiefbahnhofs. Projektleiter Markus Kretschmer: "Danach kommt ein Deckel auf die Baugrube mit einer Öffnung, durch die das Erdreich aus der Baugrube heraus- und Baumaterialien hineingebracht werden."

Züge für unterschiedliche Bahnsteighöhen

Am Marienhof wird 40 Meter tief gebohrt

Vorher finden in einem Abschnitt nochmals archäologische Untersuchungen und Grabungen statt. 2026 sollen S-Bahnen und Regionalexpress-S-Bahnzüge durch die 2. Stammstrecke fahren. Diese müssen für verschiedene Bahnsteighöhen und Signalsysteme völlig neu entwickelt werden, die Bayerische Eisenbahngesellschaft arbeitet derzeit an der Ausschreibung.

Maulwurfkuchen im Infozentrum

Zum Jahrestag Baubeginn 2. Stammstrecke verteilt die Bahn Maulwurfkuchen im Infozentrum an der Baustelle hinter dem Münchner Rathaus. Laut Bahn haben sich bereits 21.000 Menschen über das Großprojekt 2. Stammstreckentunnel unter der Münchner Innenstadt informiert. In einer multimedialen Ausstellung zeigt die Bahn Planung, Geschichte und Baufortschritt des 3,8 Milliardenprojekts.