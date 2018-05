Tradition in Oberbayern Fronleichnam: Seeprozession in Seehausen

Mit prächtigen Prozessionen zeigen Christen in ganz Bayern an Fronleichnam ihren Glauben. Bayernweit einmalig ist die Seeprozession in Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In München werden 10.000 Gläubige erwartet.

In Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen findet die Prozession zu Fronleichnam nicht nur in den festlich geschmückten Dorfstraßen statt, sondern auch auf dem Staffelsee. Dabei ist der Brauch noch relativ jung.

Seit 1935 führt die Prozession von der Dorfkirche durch die farbenfroh geschmückten Straßen an den See. Nach dem 8-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael ziehen Geistliche und Gläubige vorbei an geschmückten Häusern und großen Blumenteppichen zur Anlegestelle am Staffelsee.

Mit Booten zur Jakobsinsel und zur Wörth

Danach fahren Geistliche und Gläubige mit Dutzenden Booten hinüber zur Jakobsinsel und anschließend zur größten Staffelseeinsel, der Wörth. Dort liegen an der Kapelle die Wurzeln zur Seehausener Pfarrei.

Zu Fuß geht es dann weiter zur Inselkapelle St. Simpert. Nach dem Evangelium am 3. Prozessionsaltar begeben sich die Teilnehmer mit der Mostranz zurück auf die Boote. Bevor diese wieder am Seehauser Ufer anlegen, predigt der Pfarrer in Ufernähe an der Bootslände, um die zahlreichen Zuschauer, die nicht mit den Booten mitfahren konnten, in die Prozession miteinzubinden. Anschließend geht es zu Fuß zurück zur Ortskirche St. Michael. Hier werden die Prozessionsteilnehmer nach einem gemeinsamen Lied gesegnet.

Übertragung der Seeprozession am Ufer

Wer keinen Platz auf der Fähre oder in den Booten bekommt, kann die Zeremonie am Ufer per Fernübertragung verfolgen. Dabei bittet die Pfarrgemeinde St. Michael, dass die erfahrungsgemäß vielen Zuschauer aus der katholischen Prozession keine "Schauveranstaltung" machen. Jeder soll sich in den Prozessionszug einordnen, mitsingen und beten. Es gehe um ein Erlebnis für alle Mitwirkenden, heißt es von Seiten der Pfarrgemeinde.

10.000 Gläubige in München erwartet

Zur Prozession in München werden 10.000 Gläubige erwartet. Um neun Uhr wird Kardinal Reinhard Marx auf dem Münchner Marienplatz das Pontifikalamt feiern. Der zwei Kilometer lange Prozessionsweg durch München verläuft wegen zahlreicher Baumaßnahmen etwas anders als üblich: über die Residenzstraße und den Odeonsplatz in die Briennerstraße zum Segensaltar und dann weiter zum feierlichen Abschluss am Königsplatz.

Angeführt wird die Prozession von Jugendlichen, die das Kreuz tragen. Ihnen folgen unter anderen Priester und Diakone, Repräsentanten von Stadt und Staat, Vertreter von Verbänden und Trachtengruppen.