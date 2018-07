Übergang Kiefersfelden/Kufstein Tirol kontrolliert Grenze ab Montag

Am kommenden Montag wird nicht nur eine Lkw-Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein stattfinden, sondern es gibt auch von Montag bis Freitag allgemeine Grenzkontrollen. Das bestätigte die Verkehrspolizei Rosenheim.

Wegen des Innenministertreffens kommenden Donnerstag und Freitag in Innsbruck, kontrolliert Tirol ab Montag 00 Uhr (9.7.) den Einreiseverkehr an der Grenze Kiefersfelden/Kufstein, so der Leiter der Verkehrspolizei Rosenheim, Peter Böttinger.

Die Lkw-Blockabfertigung kommt ab 5.00 Uhr hinzu. Die Verkehrspolizei Rosenheim rechnet mit Rückstau, diesmal werde auch der Pkw-Verkehr auf der linken Spur betroffen sein.