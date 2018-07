Österreich macht ernst Tirol kontrolliert ab Montag an bayerischer Grenze

Es soll eine vorübergehende Maßnahme sein: Von Montag bis Freitag gibt es allgemeine Kontrollen für alle Reisenden an den Grenzübergängen nach Tirol - zusätzlich zur Lkw-Blockabfertigung im Inntal am Montag. Staus sind vorprogrammiert.

Die Einreise nach Tirol dürfte ab Montag länger dauern als sonst. Denn an den Grenzübergängen finden bis Freitag Kontrollen statt - auf österreichischer Seite. Hintergrund ist laut Regierung in Wien die EU-Konferenz der Innen- und Justizminister am Donnerstag und Freitag in Innsbruck. Dies sei keine Reaktion auf die umstrittenen deutschen Asylpläne, sondern eine seit längerem geplante Sicherheitsmaßnahme, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wien.

Auch Mittenwald-Scharnitz, Füssen-Reutte und Brennerpass betroffen

Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass der Verkehr für die Kontrollen bis auf Schritttempo gebremst wird. Betroffen sind neben dem Autobahnübergang Kiefersfelden-Kufstein zum Beispiel auch die Übergänge Mittenwald-Scharnitz und Füssen-Reutte. Laut österreichischer Polizei in Reutte wird nach dem Grenztunnel der Verkehr ausgeleitet und kontrolliert. Man rechne dort aber nicht mit größeren Verkehrsbehinderungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dieses Vorgehen habe sich bereits beim G7-Gipfel in Elmau bewährt.

Lkw-Blockabfertigung bei Kufstein kommt hinzu

Für den Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein prognostiziert die Verkehrspolizei Rosenheim aber durchaus einen Rückstau. Hier kommt zu den Einreisekontrollen auch die Lkw-Blockabfertigung, die im Juli immer montags durchgeführt wird.

Die Behörden seien auch darauf vorbereitet, bei Bedarf "technische Sperren" aufzustellen, sagte ein Sprecher des österreichischen Innenministeriums. Dazu gehöre auch ein etwa 400 Meter langer Zaun, der jederzeit an Grenzübergängen errichtet werden könne.

Im September folgt das gleiche Spiel

Wer von Italien nach Tirol einreist, muss ab Montag an Brenner und anderen Alpenpässen ebenfalls mit Kontrollen rechnen. Ebenso werden Reisende am Innsbrucker Flughafen genauer überprüft.

Im September soll erneut an den österreichischen Grenzen für einige Tage kontrolliert werden: Denn am 20. September treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Salzburg. Österreich hat in diesem Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft inne.