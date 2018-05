Tier auf Abwegen Feuerwehr rettet Kuh von Baugerüst

Eine Kuh auf dem Baugerüst einer Brücke – so einen Anblick bekommen selbst Feuerwehrleute selten zu sehen. Die Freiwilligen Feuerwehren Flintsbach am Inn und Degerndorf mussten aber jetzt ein Jungrind von einem Gerüst retten.

Die Kuh war schon kurz nach dem Almauftrieb ausgerissen und bestieg, wie es die Feuerwehr Flintsbach auf ihrer Seite in Facebook beschreibt, "auf der Suche nach Abwechslung ein Baugerüst an der Arzmoosbrück an der Sudelfeldstraße".

Dann wurde das Tier aber offensichtlich panisch und stürzte zwischen Brücke und Gerüst zwei Etagen ab. Sie blieb nahezu unverletzt, konnte jetzt aber nicht mehr weiter, da im Gerüst auf dieser Etage eine Lücke von etwa fünf Metern war.

Kuh kann zur Herde zurückgebracht werden

Die Feuerwehrleute schlossen diese Lücke behelfsweise. Der Landwirt, dem die Kuh gehört, kam dazu und beruhigte sie. Schließlich konnte das abenteurlustige Jungrind sicher vom Gerüst geführt und wieder zur Herde zurückgebracht werden.