Villino in Feldafing Thomas Mann Zimmer zieht um

Wer das Feldafinger Zimmer von Thomas Mann sehen will, muss sich beeilen. Bevor es endgültig umzieht, können Literaturfreunde am Freitag, den 20. Juli, zwischen 17 und 19 Uhr einen Blick in das Villino werfen, wo Thomas Mann an seinem Zauberberg geschrieben hat.

Von: Tanja Gronde