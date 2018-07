Sommertradition im Englischen Garten Tanz der 11.000 beim Kocherlball am Münchner Chinaturm

Mit Dirndl und Zwiefachem ins Morgenrot: Beim Chinesischen Turm in München haben sich heute wieder rund 11.000 Frühaufsteher getroffen. Sie haben beim traditionellen Kocherlball im Englischen Garten in Tracht und historischen Kostümen zur Volksmusik in den Sonntagmorgen getanzt.

Von: Angela Braun und Anton Rauch