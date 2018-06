Besucher willkommen Tag der offenen Tür bei der Münchner Polizei

Das Polizeipräsidium München lädt heute in der Ettstraße zum "Tag der offenen Tür" ein. Zahlreiche Informationsstände sowie Vorführungen gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Münchner Polizei.

Beim Tag der offenen Tür zeigen etwa die Diensthunde der Münchner Polizei ihr Können: Sie erschnüffeln Drogen in Gepäckstücken, finden Waffen in einem Auto und fassen einen flüchtigen Verbrecher.

Außerdem zeigen Beamte Szenarien aus dem Polizei-Einsatztraining: In einem Fall werden sie vom Besitzer einer Bar wegen eines aggressiven betrunkenen Gastes gerufen. Dieser wird immer aggressiver - zuletzt hat er sogar ein Messer in der Hand und will die Polizisten angreifen. Für die Zuschauer wird deutlich, wie schnell ein vermeintlich harmloser Einsatz eskalieren kann und wie rasch die Beamten reagieren müssen. Doch innerhalb weniger Sekunden haben sie den Mann festgenommen.

Auch die Besucher sind gefordert

Zudem gibt es eine akrobatische Vorführung der Motorradstaffel und ein Interview mit den Polizeireitern. Außerdem können die Besucher im Hubschraubersimulator über München "fliegen" oder in einem Fahrsimulator ihr Reaktionsvermögen testen.

Auf Vorträgen wird über die Arbeit der Einsatzzentrale und das Thema Internetkriminalität informiert. An Infoständen klären Beamte die Besucher unter anderem über Einbruchschutz und Trickdiebstahl auf. Krönender Abschluss ist eine Aktion des Spezialeinsatzkommandos (SEK): Was die Polizisten vorführen werden, bleibt eine Überraschung.