Baumängel behindern Forscher Streit ums TU-Katalysezentrum Garching

Auf dem Campus der TU München in Garching wurde 2016 ein neues Forschungsgebäude eröffnet. Das 85-Millionen teure Katalysezentrum in dem Chemiker Katalysatoren – also Reaktionsbeschleuniger - erforschen. Doch jetzt hat Wolfgang Herrmann, der TU-Präsident das Gebäude auf unbestimmte Zeit wegen gravierender Sicherheitsprobleme geschlossen.

Von: Mathias Flasskamp