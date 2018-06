Landkreis Rosenheim Sportwagen in Ostermünchen komplett ausgebrannt

In Ostermünchen im Landkreis Rosenheim ist ein Ford GT komplett ausgebrannt. Der Sportwagen hatte erst rund 70 Kilometer auf dem Tacho.

Laut Polizei war der Sportwagen am Mittag während der Fahrt in Brand geraten. Der 52-jährige Fahrer und sein Sohn konnten sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Sie befanden sich gerade in Höhe des Bahnhofs Ostermünchen im Landkreis Rosenheim.

Nach Angaben der Polizei war der Ford GT höchstwahrscheinlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Ostermünchen war schnell zur Stelle, um den Brand zu löschen. Allerdings war der hintere Teil des Wagens bereits komplett weggeschmolzen.

Fast eine halbe Million Sachschaden

Die Bahnhofstraße musste in eine Richtung gesperrt werden, weil auf der Fahrbahn Öl ausgelaufen war. Die Schadenssumme beläuft sich laut Polizei auf rund

450. 000 Euro. Verletzt wurde niemand.