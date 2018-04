Begehrte Wurzel Spargelanstich am Münchner Viktualienmarkt mit Ministerin und Königin

Ganz frisch geerntet schmecken die weißen und grünen Stangen am besten. Mit einem symbolischen Spargelanstich am Viktualienmarkt in München beginnt heute die Spargelsaison in Oberbayern – etwas später als im vergangenen Jahr.

Von: Alexander Gruber