Tödlicher Absturz Skitourengeher steigt allein auf und stirbt bei Wechtenbruch

Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden suchten in der Nacht zum Sonntag per Polizeihubschrauber nach dem als vermisst gemeldeten Mann. Gegen 0.30 Uhr entdeckten sie auf der österreichischen Südostseite des Hohen Bretts in Richtung Bluntautal eine Person in einem Lawinenkegel, konnten jedoch nur noch den Tod feststellen.

Tourengeher war allein unterwegs

Zwei tschechische Skitourengeher hatten ihren dritten Kameraden am Samstagabend bei der Polizei Berchtesgaden als vermisst gemeldet. Die Gruppe hatte am Vormittag gemeinsam eine Skitour zum Hohen Göll begonnen. Im oberen Alpeltal trennten sie sich, da bei einem Tourengeher die Bindung brach und er daraufhin mit seinem Vater wieder abstieg. Der 41-jährige Freund der beiden stieg alleine weiter in Richtung Hoher Göll und Hohes Brett auf. Als er am Abend immer noch nicht wie vereinbart am Parkplatz Hinterbrand zurück war, informierten die besorgten Kameraden die Polizei.

Die Ermittlungen der Österreichischen Alpinpolizei ergaben, dass der 41-jährige Tscheche nach Mittag den Gipfel des Hohen Gölls erreicht hatte und dann ein Stück talwärts fuhr, um weiter auf das Hohe Brett aufzusteigen. Am Gipfel angekommen ging der Mann auf einer Schneewechte, einer Schneeablagerung an einer Felskante, zu weit nach außen. Die Wechte brach und riss den Tourengeher mit in die Tiefe.