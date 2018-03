Im engsten Familien- und Freundeskreis Siegfried Rauch wird Ende der Woche beerdigt

Das Oberland nimmt Abschied von Siegfried Rauch. Am Sonntagabend ist der 85-jährige, beliebte Schauspieler an Herzversagen gestorben. Ende dieser Woche wird der ehemalige Traumschiff-Kapitän im engsten Familien- und Freundeskreis beerdigt.

Siegfried Rauch ist zu Hause angekommen. Sein Sarg steht in der Aussegnungshalle der kleinen Kirche St. Margaretha in Untersöchering - in Sichtweite zu seinem Haus. Anfang nächster Woche soll es einen Gedenkgottesdienst für Kollegen, Freunde, Nachbarn und Bekannte geben, bestätigt sein Agent Michael Jodl dem Bayerischen Rundfunk.

Keine Abschiedsfeier für Fans von Rauch

Eine Abschiedsfeier für die Fans werde es aber nicht geben, dafür sei der Platz in der Kirche zu klein. Für die Anhänger, die seitdem Tod von Siegfried Rauch nach Untersöchering pilgern, soll ein Kondolenzbuch ab kommenden Dienstag in der Gemeindeverwaltung Obersöchering ausliegen.

Begraben wird Siegfried Rauch neben seinen Eltern. Das Grab mit Blick auf seine geliebten Alpen hat er schon vor längerer Zeit reserviert. Auch einen Spruch für den Grabstein hatte sich Rauch angeblich schon ausgesucht: "Viele Wege führen zu Gott, einer geht über die Berge."