Aslyunterkunft leergeräumt Sexualstraftäter in Oberding - Regierung verteidigt Familienverlegung

Die Aufregung in Oberding im Landkreis Erding ist groß: Vier Flüchtlingsfamilien mussten aus einer Gemeinschaftsunterkunft ausziehen, damit dort ein gerade aus dem Gefängnis entlassener Sexualstraftäter untergebracht werden kann. Die Regierung von Oberbayern verteidigt ihre Entscheidung.

Nicht nur ehrenamtliche Betreuer sind darüber empört, dass die gut integrierten Familien auf andere Unterkünfte verteilt wurden, um Platz für den Ex-Häftling zu schaffen. Dieser wartet auf seine Abschiebung und muss eine elektronische Fußfessel tragen.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer, Erdings Oberbürgermeister Max Gotz und Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke sind sauer. Sie fühlen sich von der Regierung von Oberbayern übergangen.

Regierung: Oberding erfüllt Vorgaben der Justiz

Jetzt hat der Pressesprecher der Regierung von Oberbayern, Martin Nell, zu dem Fall eine Erklärung abgegeben: Man habe alle in Betracht kommenden Unterkünfte sorgfältig geprüft, so Nell, die Gemeinschaftsunterkunft Oberding weise noch am ehesten, die von der Justiz geforderten Eigenschaften auf.

Im Wortlaut heißt es: "Auch dann, wenn Asylbewerber abgeschoben werden sollen, müssen diese bis zur Abschiebung in einer Unterkunft untergebracht werden. Es ist rechtlich nicht möglich, die Asylbewerber zuvor auf unbestimmte Zeit in Haft zu nehmen. Dies gilt auch für Straftäter nach Ablauf ihrer Haftstrafe. An diese rechtlichen Vorgaben sind wir gebunden."

Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsdienst

Laut Regierung bestehen für den Asylbewerber Auflagen der Führungsaufsicht: Beispielsweise darf er die zugewiesene Unterkunft zur Nachtzeit nicht verlassen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt habe der Regierung von Oberbayern mitgeteilt, welche konkreten Bedingungen daraus für die Unterkunft folgen. Unter anderem muss sie sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord sowie im Großraum München befinden, es dürfen dort keine Frauen untergebracht sein und es braucht einen Rund-um-die-Uhr- Sicherheitsdienst.

Entsprechend den genannten Vorgaben, so die Regierung, seien die in der Gemeinschaftsunterkunft Oberding untergebrachten Frauen mit ihren Familienangehörigen, insgesamt elf Menschen, in andere Asylunterkünfte verlegt worden. Nach Angaben der Verantwortlichen vor Ort waren die Familien gut integriert.