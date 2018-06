Flüchtlingsunterkunft Oberding Sexualstraftäter in Haft – Dürfen die Familien jetzt zurück?

Die Proteste waren groß: Vier Familien aus der Flüchtlingsunterkunft in Oberding mussten umziehen, weil dort ein verurteilter Sexualstraftäter untergebracht wurde. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Was passiert nun mit den Familien?

Ob die vier Familien zurückkehren dürfen, ist noch völlig offen. Das sagten sowohl der Oberdinger Bürgermeister, die Regierung von Oberbayern als auch der örtliche Helferkreis auf BR-Anfrage. Nach Auskunft der Vorsitzenden des Helferkreises, Andrea Hartung, wollen sich alle Beteiligten möglichst in der kommenden Woche zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Auflage: Fußfessel!

Die Familien waren vor einigen Wochen aus Sicherheitsgründen zum Umzug aufgefordert worden, weil in ihrer Unterkunft ein verurteilter Sexualstraftäter untergebracht worden war. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Landshut hatte der Mann nach seiner Haft Führungsaufsicht bekommen und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Ein Gutachten habe ergeben, dass der Mann ein erhöhtes Rückfallrisiko habe, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann sitzt aber mittlerweile wieder in Untersuchungshaft, weil er gegen Auflagen verstoßen haben soll. Durch die Ermittlungen sei bereits erkennbar, dass er seine Fußfessel nicht aufgeladen habe und er außerdem abends zu spät in die Unterkunft gekommen sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann durfte die Unterkunft zwischen 22 und 6 Uhr nicht verlassen.

Ausgang ungewiss ...

Momentan ist nicht klar, ob beziehungsweise wann der Mann wieder in die Unterkunft in Aufkirchen zurückkommt. Das hänge auch vom Fortgang der Ermittlungen ab. Das Amtsgericht Erding geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft innerhalb von etwa drei Monaten entscheiden wird, ob sie Anklage erhebt oder die Ermittlungen eingestellt werden. Das bedeute aber nicht, dass der Beschuldigte bis dahin in Haft bleiben muss – es ist auch möglich, dass der Haftbefehl ausgesetzt wird und der Mann unter Auflagen in die Unterkunft zurückkehrt. Besonders wahrscheinlich ist das aber nach Ansicht des Amtsgerichts Erding nicht, weil der Mann offenbar bereits gegen Auflagen verstoßen hat.

Familien waren bereits gut integriert

Falls der Mann nicht zurück nach Aufkirchen kommt, würden sowohl der örtliche Helferkreis als auch Oberdings Bürgermeister die im Ort gut integrierten Familien gerne zurückholen. Besonders bei einer Familie wäre das wichtig, so die Vorsitzende des Helferkreises: Die kleine Tochter der Familie habe ab September eine Zusage für einen Platz in einer integrativen Schule in der Nähe.

So etwas soll sich nicht wiederholen

Die Regierung von Oberbayern, die für die Belegung der Unterkunft zuständig ist, betonte auf BR-Anfrage, es bestehe derzeit keine Absicht, weitere Personen mit einer vergleichbaren "Vorgeschichte" wie der Mann in die Gemeinschaftsunterkunft Oberding zu verlegen. Sofern in Oberbayern ein ähnlicher Fall wieder vorkommen sollte, werde man soweit möglich Oberding nicht nochmals in Anspruch nehmen. Man könne dies aber nicht mit Sicherheit ausschließen, da es nicht in der Hand der Regierung liege, welche Vorgaben in etwaigen künftigen Fällen die unabhängigen Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die Polizei machen werden.