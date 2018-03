Großeinsatz von Rettungskräften Schwerverletzter bei Explosion in Poinger Wohnung

In einer Wohnung in Poing bei München hat es heute Mittag eine Explosion gegeben. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Es soll sich um den Bewohner der Wohnung handeln.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Poing hatte der junge Mann wohl in seiner Wohnung mit Chemikalien hantiert, um einen Böller herzustellen. Dabei kam es offenbar zu einer Detonation. Nach BR-Informationen war der Mann in der Nachbarschaft als Bastler bekannt. Er soll 21 Jahre alt sein. Der Schaden beschränke sich aber auf die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Der Verletzte hat die Wohnung laut Polizei noch selbstständig verlassen können, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde zur Sicherheit evakuiert.