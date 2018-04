Schuldunfähig, aber gefährlich Schütze vom S-Bahnhof Unterföhring muss in Psychiatrie

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus - so lautet das Urteil im Prozess gegen einen 38-jährigen Mann, der im Juni 2017 im S-Bahnhof Unterföhring um sich geschossen hat. Dabei verletzte er eine 27-jährige Polizistin so schwer, dass diese immer noch im Wachkoma liegt.

Von: David Herting