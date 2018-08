Jugendamt Traunstein in der Kritik Schlechte Kinderbetreuung durch vorbestraften Mann?

Mehr als zwölf Milliarden Euro sind 2016 in Hilfen zur Erziehung an deutsche Jugendämter geflossen. Mit diesem Geld bezahlen diese freie Träger, die sich um die Pflege von Kindern und Jugendlichen kümmern sollen. Das lockt auch Betrüger an. Ein Fall aus Traunstein.

Von: Christina Schmitt