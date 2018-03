Polizeieinsatz Rosenheim: Schießerei auf offener Straße, Mann verletzt Frau schwer

Am Salinplatz in Rosenheim hat ein 59 Jahre alter Mann am Freitag gegen 18.00 Uhr auf offener Straße auf eine Frau geschossen. Die 26-Jährige schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Von: Lena Deutsch