Sanierung des Münchner Gasteigs Jury kürt drei Sieger bei Architekturwettbewerb für Kulturzentrum

Die Gewinner wurden gebeten, ihre Entwürfe in den kommenden drei Monaten zu überarbeiten und offene Fragen zu klären. Danach werde sich das Preisgericht wieder treffen und einen Sieger küren, hieß es nach der Jurysitzung am Freitag in München.

Ab 2020 fünf Jahre lang geschlossen

Das neue Foyer in der Planung von Auer Weber Assoziierte.

An dem anonymen Wettbewerb hatten 17 Büros aus ganz Europa teilgenommen. Ziel ist, den renovierungsbedürftigen Gasteig samt Philharmonie ab 2020 für bis zu 450 Millionen Euro zu modernisieren. Die bestehende Bausubstanz aus den 1980er Jahren soll dabei verbunden werden mit attraktiven Neubauelementen.

Neben den Münchner Philharmonikern samt Philharmonie beherbergt das Gebäude auch die Stadtbibliothek, die Münchner Volkshochschule und Teile der Musikhochschule. Für die umfangreiche Baumaßnahme soll das Haus ab 2020 für fünf Jahre komplett geschlossen werden. Die im Gasteig beheimateten Institutionen sollen während dieser Zeit in einem Interimsquartier im Münchner Stadtteil Sendling unterkommen.

Kernstück: Die neue Philharmonie

Kernstück ist die Neugestaltung der Philharmonie. In dem Konzertsaal der Münchner Philharmoniker unter Dirigent Waleri Gergijew soll insbesondere die Akustik verbessert werden.