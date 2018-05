Bahn hat zuwenig Züge S-Bahnen in der Werkstatt - Fahrplanausdünnung in den Pfingstferien

Die Münchner S-Bahn hat derzeit viele Züge in der Werkstatt. Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen damit rechnen, dass in den Pfingstferien Taktverstärkerzüge ausfallen und dass einzelne Züge mit weniger Kapazität unterwegs sind.

Auf vielen Strecken sind es die Pendler auch unter der Woche gewöhnt. Die beliebten Verstärkerzüge, die für einen Zehnminutentagkt in der Hauptverkehrszeit sorgen sollen - sie fallen immer wieder aus. Es ist Fakt, dass die Münchner S-Bahn, auch was Lokführer und Material anlangt, in normalen Wochen an der Kapazitätsgrenze fährt. Jetzt erklärt die Bahn, dass in den Pfingstferien generell Taktverstärkerzüge ausfallen und dass einzelne Züge mit weniger Kapazität unterwegs sind. Das heißt, anstatt eines Voll- oder Langzuges fährt beispielsweise nur ein Kurzzug.

Ersatzteile fehlen - weniger Züge in der Hauptverkehrszeit

Eine Sprecherin der S-Bahn München sagte dem Bayerischen Rundfunk, das betreffe vor allem die Pendler in der Hauptverkehrszeit am Morgen zwischen 5 und 9 Uhr sowie am Nachmittag bzw. Abend zwischen 16 und 19 Uhr.

Der Grund für die Einschränkungen: Es sind mehr Fahrzeuge als sonst zur Reparatur in der Werkstatt. Es gebe Lieferverzögerungen bei Ersatzteilen, die für die Instandhaltung der Züge benötigt würden. Die S-Bahn München informiert die Fahrgäste über den Streckenagenten bzw. online auf www.bahn.de oder im DB Navigator.