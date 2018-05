Beißattacke Rottweiler fällt Kleinkinder in Eching an und verletzt Buben schwer

Ein Rottweiler hat gestern in Eching bei München zwei kleine Kinder angegriffen. Ein fünfjähriger Bub erlitt dabei so schwere Bissverletzungen, dass er operiert werden musste. Der Hundehalter flüchtete zunächst, wurde dann aber von Nachbarn gestellt.

Ein Rottweiler hat in Eching bei München zwei Kleinkinder im Alter von zwei und fünf Jahren angefallen. Wie die Polizei am Samstag berichtet hatten der fünfjährige Bub und seine zweijährige Schwester an einem Erdwall gespielt, als der nicht angeleinte Hund auf die Kinder zulief. Der Fünfjährige lief aus Angst zu seiner Mutter, ihm fügte der Hund durch Bisse tiefe Fleischwunden an Oberschenkel und Gesäß zu. Die Mutter wehrte den Hund ab, worauf dieser das Mädchen angriff. Die dicke Winterkleidung verhinderte bei dem Mädchen schwere Verletzungen

Überforderter Hundehalter wollte davonradeln

Der 53 Jahre alte Hundehalter sei nach Angaben von Zeugen völlig überfordert gewesen und habe größte Mühe gehabt, das knapp eineinhalbjährige Tier wieder unter Kontrolle zu bringen. Er leinte ihn schließlich an und ergriff die Flucht. Aufmerksame Nachbarn fuhren dem Hundebesitzer mit Fahrrädern hinterher und stellten dessen Personalien fest. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Fünfjährige musste noch am Abend operiert werden, seine Schwester kam mit Schürfwunden davon.