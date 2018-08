Zur neuen Saison Rauchverbot in der Allianz Arena

Wie der FC Bayern auf seiner Internetseite mitteilt, herrscht in der neuen Saison "ab Blockzugang" Rauchverbot in der Allianz Arena. Weiter rauchen, heißt es dort, kann man "in den ausgewiesenen Räumlichkeiten und auf den vorgesehenen Flächen der Ebenen 4 und 5, auf der Esplanade und den Promenaden."

Rauchverbot auch in anderen Stadien

In der Bundesliga herrscht unter anderem in den Stadien in Leverkusen und in Köln Rauchverbot. In England beispielsweise ist ligaweit das Rauchen in den Stadien untersagt.