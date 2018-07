63-Jähriger vor Gericht Prozessauftakt nach Doppelmord von Traunreut

Am Traunsteiner Landgericht muss sich ab heute ein 63-jähriger Mann aus Traunreut verantworten. Er soll im vergangenen Herbst in einem Pub in Traunreut auf vier Personen geschossen haben.

Von: Hans Häuser, Christine Kerler