Versuchtes Tötungsdelikt in Geretsried Polizist durch geworfenen Maßkrug verletzt

Ein Polizist ist in der Nacht auf Sonntag bei der Sonnwendfeier im oberbayerischen Geretsried durch einen geworfenen Maßkrug erheblich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Polizei berichtet, verlief die Sonnwendfeier in Geretsried zunächst völlig friedlich. Später kam eine Gruppe hinzu, die zunehmend für Probleme sorgte. Kurz nach Mitternacht verständigten die Veranstalter deswegen die Polizei. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, hätten ich die Aggressionen der rund 20 überwiegend polizeibekannten Mitglieder der Gruppe sofort gegen die Beamten gerichtet. Beim Feststellen der Personalien sei es zu Beleidigungen, Körperverletzungen und Widerstandshandlungen gekommen.

Maßkrug verletzt Polizisten

Ein geschleuderter Maßkrug traf einen 38-jährigen Beamten so heftig am Oberkörper, dass er in eine Klinik musste. Laut Polizei ist es nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich ausfielen. Deswegen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, der Täter ist allerdings unbekannt.

Zeugen gesucht

Die Kripo Weilheim bittet Personen, die Hinweise zu den Vorfällen auf der Böhmwiese in Geretsried geben können, sich zu melden.