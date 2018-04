Hauptbahnhof Polizeiübung für lebensbedrohliche Einsätze in München

Lautes Martinshorn, Knallgeräusche und Verletzte: Mitte kommender Woche findet in der Nacht in München eine große Polizeiübung für lebensbedrohliche Einsätze statt - am Hauptbahnhof und im Münchner Norden.

Die Polizeigroßübung findet in der Nacht von kommendem Dienstag auf Mittwoch (17. bis 18. April) statt. Einsatzbereiche sind laut Polizei zum einen ein Trainingsgelände der Polizei im Münchner Norden und zeitgleich am Münchner Hauptbahnhof.

Training für den Ernstfall

Beteiligt seien nicht nur die Münchner Polizei und die Bundespolizei, sondern auch die Feuerwehr, die Rettungsdienste sowie die Deutsche Bahn und das Landratsamt München. Mit der Übung soll unter anderem die Zusammenarbeit im Ernstfall trainiert werden. Nach dem Amoklauf in München, aber auch mit Blick auf die Ereignisse der letzten Jahre im In- und Ausland habe die Polizei bewährte Einsatzpläne überarbeitet, verfeinert und angeglichen.

Starnberger Flügelbahnhof gesperrt

Für die Übung am Münchner Hauptbahnhof wird der nördliche Teil, der sogenannte Starnberger Flügelbahnhof, von Mitternacht bis circa 04.00 Uhr für die Öffentlichkeit weiträumig gesperrt. Auch die Straßen in der direkten Umgebung werden nicht befahrbar sein. Für Außenstehende gibt es keinerlei Möglichkeiten, die Übung in irgendeiner Art und Weise zu beobachten.

Komparsen mit echt aussehenden Verletzungen

Da diverse Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste mit Blaulicht und Martinshorn anfahren werden, wird die Bevölkerung womöglich auch in anderen Teilen der Stadt die Übung mitbekommen. Am und in der Umgebung des Hauptbahnhofs werden Passanten folgendes sehen: Einsatzkräfte mit Schutzausstattung und unter Umständen Komparsen mit zum Teil täuschend echt aussehenden Verletzungen.

Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr nicht beeinträchtigt

Anwohner und Gewerbetreibende in der Umgebung des Hauptbahnhofs wurden bereits benachrichtigt. Außerdem werden die Münchner, sowie Reisende und Passanten am Einsatztag umfassend informiert. Der Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr wird mit Ausnahme von vereinzelten Gleisänderungen durch die Übung nicht beeinträchtigt. Details werden durch die Münchner Verkehrsgesellschaft zeitnah bekannt gegeben.

Die Polizei geht davon aus, dass von der zeitgleich stattfindenden Übung im Münchner Norden nur ein paar Anwohner etwas mitbekommen werden. Auch sie wurden bereits informiert.