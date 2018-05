Junge Frau vor 30 Jahren vergewaltigt und getötet Polizei lässt Tatverdächtige im Mordfall Inga Maria Hauser gegen Kaution frei

30 Jahre ist der Mord an der Rucksacktouristin Inga Maria Hauser in Nordirland jetzt her. Vor zwei Tagen hatte die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Doch die sind nun wieder auf freiem Fuß.

Von: Veronika Laggerbauer