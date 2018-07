Alarmanlage aktiviert Polizei befreit Hund aus heißem Auto

Die Münchner Polizei hat am Samstagnachmittag einen kleinen Hund aus einem geparkten Auto befreit. Demnach fiel das Fahrzeug der Verkehrsüberwachung auf, weil immer wieder die Alarmanlage anging.

Rund 30 Grad waren es am Samstagnachmittag in München - in einem geparkten Auto dürfte es noch um einiges heißer gewesen sein. Trotz der Hitze hat ein Mann seinen Hund im geparkten Auto zurückgelassen. Das Tier musste von der Polizei befreit werden.

Hund sprang aufgeregt hin und her

Nach Angaben der Polizei wurde die Verkehrsüberwachung auf das Fahrzeug aufmerksam, weil immer wieder die Alarmanlage ausgelöst wurde. Im Innenraum bemerkten die Mitarbeiter dann den Lhasa Abso Mischling. Das Tier sprang im Auto hin und her und aktivierte so immer wieder die Alarmanlage.

Besitzer zeigt keine Einsicht

Die verständigten Polizisten nahmen den Hund schließlich durch das halbgeöffnete Schiebedach aus dem heißen Auto. Da der Wagen falsch geparkt war, bekam der Fahrer einen Strafzettel, mit dem Vermerk, wo sich sein Hund befindet. Etwa eine halbe Stunde später holte der 40-Jährige - ein amerikanischer Tourist - seinen Hund ab. Er zeigte sich wenig einsichtig, dass die Polizei das Tier aus dem Auto geholt hatte.