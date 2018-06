Abgelehnte Flüchtlinge Pläne für Abschiebehaft am Flughafen München bestätigt

Der Flughafen sei informiert, dass das bayerische Innenministerium entsprechende Pläne prüfe, so eine Sprecherin des Münchner Flughafens. Details seien aber noch nicht bekannt.

Abschiebehaft in bereits bestehenden Räumlichkeiten am Flughafen

Damit bestätigte der Flughafen indirekt einen Bericht des Münchner Merkur, der heute von diesen Plänen berichtete. Am Flughafen München existiert bereits eine Unterkunft für Asylbewerber, die dort ankommen. Dabei handelt es sich um einen Bau im Westen des Flughafengeländes.

Abgelehnte Asylbewerber werden von dort aus schnell in den Sicherheitsbereich und zu den Maschinen gebracht. Die Überlegungen für ein Abschiebegefängnis am Flughafen München beruhen offenbar auf dem bayerischen Asylplan, den das Kabinett vor drei Wochen beschlossen hat. Danach will Bayern abgelehnte Asylbewerber ab August zur Not mit eigenen Charterflugzeugen in ihre Heimat zurückschicken. Bisher ist dafür allein der Bund verantwortlich.