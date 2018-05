PFOA im Raum Altötting Ministerin Huml will künftig besser vor Gefahren warnen

Die Staatsregierung verspricht, die Bevölkerung künftig besser über möglicherweise gesundheitsschädliche Chemikalien zu informieren. Das kündigt Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in einem Schreiben an den Bayerischen Rundfunk an. Sie zieht damit Konsequenzen aus der viel kritisierten Kommunikationspolitik im Fall der Chemikalie PFOA im Landkreis Altötting.

Von: Hans Häuser